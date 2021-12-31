НАТО готово к диалогу с агрессором: Столтенберг обсудил Россию с Блинкеном

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил Россию с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Альянс готов к диалогу с агрессором 12 января.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Во время разговора стороны подняли вопрос наращивания Россией военных сил у границ Украины.
По словам Столтенберга, НАТО готово к диалогу с РФ в Совете Россия - НАТО, заседание которого состоится уже 12 января.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели вчера телефонный разговор.
Российская Федерация, со своей стороны, обещает "принять меры" если США и НАТО не дадут ответ на "гарантии безопасности".