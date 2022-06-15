НАТО делает недостаточно для защиты и поддержки Украины, - Моравецкий

НАТО предпринимает недостаточно много усилий для защиты и поддержки воюющей Украины. Несмотря на это, в условиях современной агрессии РФ против Украины, НАТО является единственной структурой, которая может противостоять атакам на Европу.

"Достаточно ли мы сильны в защите наших европейских ценностей? Украинские военные и украинский народ борются за важнейшие ценности Европы и свободного мира – суверенитет, свободу, право жить. И я считаю, что ответ на предыдущий вопрос – нет. Мы не делаем достаточно, мы не сделали достаточно, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинцев", - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Польши призвал активнее поставлять Украине оружие и артиллерию. По мнению Моравецкого, экономическая и военная поддержка Украины необходима здесь и сейчас – не через несколько недель, не через месяц. Он также подчеркнул, что украинцам сейчас очень необходима надежда и членство в ЕС – это наша основная надежда на будущее.