ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО готує план переходу ЗСУ на озброєння Альянсу, - Столтенберг

Новость на русском →
Середа 15 червня 2022 13:24
НАТО готує план переходу ЗСУ на озброєння Альянсу, - Столтенберг Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повинна бути готовою до довготривалої війни. НАТО планує перевести ЗСУ на користування сучасним озброєнням Альянсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря Єнса Столтенберга.

"Україна повинна мати більше важкого озброєння. Союзники та партнери по НАТО вже давно надають тяжке озброєння, і вони нарощують свої зусилля. Українці повинні бути готові продовжувати протягом тривалого часу, і ми продовжуватимемо надавати підтримку. НАТО готує план переведення ЗСУ з пострадянського озброєння на зброю Альянсу", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, на думку прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, НАТО робить недостатньо багато зусиль для захисту і підтримки України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського