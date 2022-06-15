НАТО готує план переходу ЗСУ на озброєння Альянсу, - Столтенберг

Україна повинна бути готовою до довготривалої війни. НАТО планує перевести ЗСУ на користування сучасним озброєнням Альянсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря Єнса Столтенберга.

"Україна повинна мати більше важкого озброєння. Союзники та партнери по НАТО вже давно надають тяжке озброєння, і вони нарощують свої зусилля. Українці повинні бути готові продовжувати протягом тривалого часу, і ми продовжуватимемо надавати підтримку. НАТО готує план переведення ЗСУ з пострадянського озброєння на зброю Альянсу", - заявив Столтенберг.