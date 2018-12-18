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НАТО дало Росії останню можливість почати виконувати договір про РСМД, - Столтенберг

Новини » Політика    18.12.2018 - 16:20
НАТО дало Росії останню можливість почати виконувати договір про РСМД, - Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Генсек додав, що у разі відмови РФ, США будуть змушені відповісти

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО дає Росії останню можливість знову почати виконувати договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю генсека виданню Postimees.

Генсек додав, що у разі відмови РФ, США будуть змушені відповісти.

"Ми дали Росії останню можливість знову почати виконувати договір, закликали зробити це протягом 60 днів. Якщо вона цього не зробить, то США відмовляться від договору, як вони абсолютно точно сказали" - сказав Столтенберг.

Відзначимо, 4 грудня державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Пізніше уряд Німеччини вітав рішення Сполучених Штатів відкласти вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і додав, що доля договору тепер залежить від Росії. Також Йенс Столтенберг закликав Москву до виконання ДРСМД, нарікаючи, що діалогу з РФ з цього питання не вийшло.

 

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