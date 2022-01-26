UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НАТО не будет отказываться от политики "открытых дверей", - Столтенберг

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 26 января, НАТО передало России свой ответ на "гарантии безопасности" от Кремля. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Альянс не планирует отказываться от политики "открытых дверей".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга во время брифинга.

"Мы ясно дали понять, что не пойдем на компромисс относительно права нации на выбор собственного пути. НАТО уважает решение стран вступать в альянсы или нет. Такие решения должны приниматься в консенсусе и с учетом желания вступающей страны", - заявил Столтенберг.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Соединенные Штаты Америки также предоставили Российской Федерации письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности". Государственный секретарь Энтони Блинкен раскрыл ее содержание.

Также в России сообщили об альтернативе в части нерасширения НАТО. Речь идет об отказе от итогов Бухарестского саммита 2008 года, когда Украине и Грузии пообещали вступление в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская Федерация