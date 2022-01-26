НАТО не будет отказываться от политики "открытых дверей", - Столтенберг

Сегодня, 26 января, НАТО передало России свой ответ на "гарантии безопасности" от Кремля. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Альянс не планирует отказываться от политики "открытых дверей".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга во время брифинга.

"Мы ясно дали понять, что не пойдем на компромисс относительно права нации на выбор собственного пути. НАТО уважает решение стран вступать в альянсы или нет. Такие решения должны приниматься в консенсусе и с учетом желания вступающей страны", - заявил Столтенберг.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Соединенные Штаты Америки также предоставили Российской Федерации письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности". Государственный секретарь Энтони Блинкен раскрыл ее содержание.

Также в России сообщили об альтернативе в части нерасширения НАТО. Речь идет об отказе от итогов Бухарестского саммита 2008 года, когда Украине и Грузии пообещали вступление в НАТО.