НАТО не відмовлятиметься від політики "відкритих дверей", - Столтенберг

Сьогодні, 26 січня, НАТО передало Росії свою відповідь на "гарантії безпеки" від Кремля. За словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Альянс не планує відмовлятися від політики "відкритих дверей".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга під час брифінгу.

"Ми ясно дали зрозуміти, що не підемо на компроміс щодо права нації на вибір власного шляху. НАТО поважає рішення країн вступати в альянси або ні. Такі рішення повинні ухвалюватися у консенсусі та з урахуванням бажання країни, що вступає", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сполучені Штати Америки також надали Російській Федерації письмову відповідь на так звані "гарантії безпеки". Державний секретар Ентоні Блінкен розкрив її зміст.

Також у Росії повідомили про альтернативу в частині нерозширення НАТО. Йдеться про відмову від підсумків Бухарестського саміту 2008 року, коли Україні та Грузії пообіцяли вступ до НАТО.