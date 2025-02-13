НАТО братиме на себе більше зобов'язань щодо допомоги Україні, - Умєров

"Бачимо, що всі союзники підтримують нас. США продовжать також безпекову допомогу. НАТО буде брати на себе більше зобов'язань щодо надання допомоги та забезпечення підготовки", - заявив міністр.

Політика Трампа щодо України

Як пише Financal Times, європейські чиновники тим часом побоюються, що їм доведеться нести витрати на післявоєнну безпеку і реконструкцію через те, що їх нібито виключили з мирних переговорів між США і Росією щодо України.

За словами голови Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги, Київ та Європа зобов'язані бути виключені з майбутніх мирних переговорів про завершення повномасштабної війни в Україні.

Тим часом Трамп назвав "малоймовірним" і "непрактичним" імовірне членство України в НАТО. При цьому допомога буде, але вона буде "безпечною".

Детальніше про те, як реагують на західні ЗМІ на телефонні перемовини Трампа з диктатором Володимиром Путіним й президентом України Володимиром Зеленським - у матеріалі РБК-Україна.