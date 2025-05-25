Зеленського запросили на саміт НАТО в Гаазі: там також буде Трамп

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі. У заході також планує взяти участь президент США Дональд Трамп.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на WNL .

Однак про те, чи зустрінуться Трамп і Зеленський в Гаазі, він поки що не наважується сказати.

"НАТО дивиться, де в програмі Зеленський може мати гарне місце", - сказав він.

За словами Брекельманса, президент Зеленський також буде присутній від імені України.

Міністр оборони Нідерландів підтвердив, що президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО в Гаазі 24 червня.

Саміт в Гаазі

Нагадаємо, на початку травня Der Spiegel писало, що Трамп може проігнорувати саміт НАТО. Ми писали, що саме може стати причиною.

Однак днями прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує взяти участь у червневому саміті НАТО в Гаазі.

Зазначимо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що під час саміту НАТО у Гаазі країни-члени Альянсу планують обговорити військову допомогу Україні.

Вони хочуть переконатися, що Київ в найкращій позиції для продовження боротьби з Росією, а мирна угода після завершення бойових дій буде тривалою.

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