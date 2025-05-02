Трамп може не поїхати на саміт НАТО, якщо Європа не виконає його вимог, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп може проігнорувати саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі в червні. Це нібито станеться, якщо європейські країни-члени Альянсу не збільшать витрати на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

Видання стверджує, що новий посол США при НАТО Метью Вітакер під час кожної зустрічі послів НАТО вимагає від союзників збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП.

За інформацією журналістів, спочатку німецькі урядовці не вірили, що американці говорять всерйоз, коли вимагають таких оборонних витрат. Але тепер Вітакеру вірять.

Також саме Вітакер погрожує тим, що президент Дональд Трамп відмовиться від візиту на саміт НАТО, якщо союзники не переглянуть свої оборонні витрати.

Офіційного підтвердження таким чуткам немає.

При цьому організатори саміту розповіли, що не отримували жодних підтверджень того, що Трамп не приїде на захід.