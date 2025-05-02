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Трамп може не поїхати на саміт НАТО, якщо Європа не виконає його вимог, - ЗМІ

П'ятниця 02 травня 2025 22:44
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Трамп може не поїхати на саміт НАТО, якщо Європа не виконає його вимог, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп може проігнорувати саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі в червні. Це нібито станеться, якщо європейські країни-члени Альянсу не збільшать витрати на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Видання стверджує, що новий посол США при НАТО Метью Вітакер під час кожної зустрічі послів НАТО вимагає від союзників збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП.

За інформацією журналістів, спочатку німецькі урядовці не вірили, що американці говорять всерйоз, коли вимагають таких оборонних витрат. Але тепер Вітакеру вірять.

Також саме Вітакер погрожує тим, що президент Дональд Трамп відмовиться від візиту на саміт НАТО, якщо союзники не переглянуть свої оборонні витрати.

Офіційного підтвердження таким чуткам немає.

При цьому організатори саміту розповіли, що не отримували жодних підтверджень того, що Трамп не приїде на захід.

Вимоги Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп неодноразово вимагав, щоб союзники по НАТО значно збільшили свої витрати на оборону.

Водночас у ЗМІ з'явилися чутки, що США можуть відмовитися від захисту союзника по НАТО в разі нападу, якщо ця країна мало витрачає на оборону.

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