Насувається спека. Синоптик дала прогноз в Україні на завтра

Погода в Україні

Як раніше писало РБК-Україна, в вихідні, 6-7 липня, в Україні можна сміливо вирушати на пікнік. При цьому погода в уїкенд буде схожа настільки, що ці дні з легкістю можна назвати близнюками.

Нагадаємо, наступного тижня більшість експертів прогнозують потужну спеку як у низці країн Європи, так і в Україні. Детальніше - в матеріалі.

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