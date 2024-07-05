Дні-близнюки. Синоптики дали детальний прогноз на перші вихідні липня
У вихідні, 6-7 липня, в Україні можна сміливо вирушати на пікнік. При цьому погода в уїкенд буде схожа настільки, що ці дні з легкістю можна назвати близнюками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Субота, 6 липня
У суботу, 6 липня, в Україні дощів майже не буде. Загалом на більшості території очікується невелика хмарність, без опадів. А дощі "проскочуть" лише на сході (Донецька і Луганська область) та на північному сході, у Харківській області.
Вночі температура буде досить конфортною - +14...+16, +15...+17 градусів, в залежності від регіону. Найтепліше вночі буде на сході та півдні. Наприклад, у Луганській області та в Криму буде вночі до +23 градусів.
Вдень буде спекотно, напрклад, Запорізька, Херсонська області - до +35 градусів. На другому місці - Миколаївська область та Крим - до +34.
В Києві без опадів, вночі +15...+17 градусів, вдень +27....+29 градусів.
Погода в Україні 6 липня (meteo.gov.ua)
Неділя, 7 липня
В неділю, 7 липня, погода буде майже дублювати попередній день. Різниця буде лише в тому, що в Харківській області опадів не очікується.
Температура повітря і вдень, і вночі, буде триматись в тих самих межах, що і 6 липня. Наприклад, на сході та півдні, в Запорізькій області буде в межах +33...+35 градусів в залежності від регіону.
В столиці буде без опадів, вночі +15...+17, вдень - +27...+29 градусів.
Погода в Україні 7 липня (meteo.gov.ua)
Сильна спека: важливе попередження від синоптика
На наступному тижні в більшості областей України, окрім західних, пануватиме сильна спека.
Як розповіла синоптик Наталка Діденко, у зв'язку із прогнозом у сумнівних соцмережах посилюються маніпуляції по типу "все пропало", "все згорить", "у Києві +40 і за +40", і взагалі Аравійський півострів включно з Сахарою плавно перетечуть на територію України.
"Будь ласка, не піддавайтеся, нам і своєї спеки, української, вистачить", - додала вона.
Нагадаємо, у перший день липня Україна стала однією з найспекотніших країн Європи.
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