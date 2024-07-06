Надвигается жара. Синоптик дала прогноз в Украине на завтра

Погода в Украине

Как ранее писало РБК-Украина, в выходные, 6-7 июля, в Украине можно смело отправляться на пикник. При этом погода в уикенд будет похожа настолько, что эти дни с легкостью можно назвать близнецами.

Напомним, на следующей неделе большинство экспертов прогнозируют мощную жару как в ряде стран Европы, так и в Украине. Детальнее – в материале.

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