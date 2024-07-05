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Екстремальна спека. Синоптик застерегла від маніпуляцій і розповіла, де буде найпрохолодніше

П'ятниця 05 липня 2024 14:15
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Екстремальна спека. Синоптик застерегла від маніпуляцій і розповіла, де буде найпрохолодніше В Україні домінуватиме суха погода (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж найближчих вихідних і наступного тижня більшість експертів прогнозують потужну спеку як у низці країн Європи, так і в Україні.

РБК-Україна розповідає, чи справді в Україні триватиме спека, в яких регіонах може бути найпрохолодніше, а також якої саме погоди чекати українцям найближчими днями.

Чи правда, що в Україні триватиме спека

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, впродовж наступного тижня в Україні дійсно триватиме сильна спека.

Дещо раніше у коментарі РБК-Україна вона пояснювала, що спека переноситься південними повітряними потоками.

"Домінуватиме суха погода з високою пожежною небезпекою", - уточнила експерт.

Максимальна температура повітря становитиме:

  • місцями, ймовірно, до 40 градусів вище нуля
  • на півдні, сході та у багатьох центральних областях - 35-39 градусів вище нуля
  • на решті територій - 33-37 градусів вище нуля

Екстремальна спека. Синоптик застерегла від маніпуляцій і розповіла, де буде найпрохолодніше

Погодні умови в Європі станом на 11 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Де може бути найпрохолодніше

Експерт зауважила, що на тлі прогнозів та вже наявної сильної спеки "у сумнівних соцмережах посилюються маніпуляції": "все пропало", "все згорить", "у Києві +40 і за +40" і взагалі "Аравійський півострів, включно з Сахарою, плавно перетече на територію України".

"Будь ласка, не піддавайтеся. Нам і своєї спеки, української, вистачить", - наголосила синоптик.

Натомість вона рекомендувала мати під рукою запас води, уникати псування продуктів і харчових отруєнь, пильно стежити за дітьми та літніми людьми, а також перебувати за можливості подалі від асфальту - поближче до тіні, природи та водних об'єктів.

Крім того, Діденко зауважила, що наступного тижня найбільш прохолодними будуть західні регіони України.

"На наступному тижні в більшості областей України, окрім західних, пануватиме сильна спека", - наголосила вона.

Екстремальна спека. Синоптик застерегла від маніпуляцій і розповіла, де буде найпрохолоднішеЕкстремальна спека. Синоптик застерегла від маніпуляцій і розповіла, де буде найпрохолодніше

Прогноз Діденко щодо спеки (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

До якої температури готуватись вихідними днями

Метеоролог додала, що вихідними днями - впродовж 6-7 липня - в Україні буде сухо та сонячно.

Дещо згодом вона уточнила, що в суботу в Україні температура повітря очікується комфортною.

"Осядуть трохи градуси навіть у східній частині. Тобто там все одно буде спека, проте +35+37 коротко зміняться на +30+32 градуси", - розповіла експерт.

Водночас у більшості областей 6 липня передбачається 26-29 градусів за Цельсієм.

Найспекотнішим залишатиметься південь України з 30-35 градусами вище нуля.

У неділю, згідно з інформацією синоптика, спека знову охопить всю територію України. Температура повітря сягатиме 30-35 градусів за Цельсієм.

Дещо прохолодніше 7 липня може бути у північних областях та у Києві, де температура становитиме 26-29 градусів вище нуля.

"Домінування антициклону унеможливить якісь серйозні опади. Вихідними переважатиме повсюди суха погода з високою пожежною небезпекою", - зазначила синоптик.

Екстремальна спека. Синоптик застерегла від маніпуляцій і розповіла, де буде найпрохолодніше

Прогноз Діденко на вихідні (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди перших днів липня - в яких містах України зафіксували найбільшу спеку.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки "Український гідрометеорологічний центр" і Наталки Діденко у Facebook.

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