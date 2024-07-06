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Насувається спека. Синоптик дала прогноз в Україні на завтра

Україна, Субота 06 липня 2024 12:30
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Насувається спека. Синоптик дала прогноз в Україні на завтра Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні на 7 липня
Автор: Наталія Гурковська

Вже з наступного тижня в Україні буде стояти сильна спека, до +40 градусів. А у неділю, 7 липня, утримаються ще "лайтові" +34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Telegram.

"Температура повітря очікується в межах +26...+32 градусів. На півдні та південному сході +30....+34 градуси. Дощі малоймовірні", - розповіла вона.

У Києві 7 липня буде суха сонячна погода з температурою повітря +27...+29 градусів.

Надалі у Києві, як і на більшості території України також очікується сильна спека.

Погода в Україні

Як раніше писало РБК-Україна, в вихідні, 6-7 липня, в Україні можна сміливо вирушати на пікнік. При цьому погода в уїкенд буде схожа настільки, що ці дні з легкістю можна назвати близнюками.

Нагадаємо, наступного тижня більшість експертів прогнозують потужну спеку як у низці країн Європи, так і в Україні. Детальніше - в матеріалі.

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