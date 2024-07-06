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Надвигается жара. Синоптик дала прогноз в Украине на завтра

Украина, Суббота 06 июля 2024 12:30
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Надвигается жара. Синоптик дала прогноз в Украине на завтра Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине на 7 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Уже со следующей недели в Украине будет стоять сильная жара, до +40 градусов. А в воскресенье, 7 июля, удержатся еще "лайтовые" +34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram.

"Температура воздуха ожидается в пределах +26...+32 градусов. На юге и юго-востоке +30...+34 градуса. Дожди маловероятны", - рассказала она.

В Киеве 7 июля будет сухая солнечная погода с температурой воздуха +27...+29 градусов.

В дальнейшем в Киеве, как и на большинстве территории Украины, также ожидается сильная жара.

Погода в Украине

Как ранее писало РБК-Украина, в выходные, 6-7 июля, в Украине можно смело отправляться на пикник. При этом погода в уикенд будет похожа настолько, что эти дни с легкостью можно назвать близнецами.

Напомним, на следующей неделе большинство экспертов прогнозируют мощную жару как в ряде стран Европы, так и в Украине. Детальнее – в материале.

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