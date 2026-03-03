Насувається похолодання: де в Україні завтра ще буде до +15 і коли погода зміниться

Початок березня приніс в Україну по-справжньому теплу весняну погоду. Проте незабаром все може змінитись, адже ймовірне відчутне похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики
Згідно з інформацією експерта, у більшості областей України впродовж середи (4 березня) температура повітря очікується в середньому близько 4-9 градусів тепла.
При цьому найтепліше буде у західних областях, де повітря прогріється до 10-15 градусів вище нуля.
На півдні тим часом очікується дещо стриманіша температура - від 6 до 9 градусів за Цельсієм.
Найпрохолоднішими будуть завтра:
Там денна температура очікується близько 2-4 градусів зі знаком плюс.
Діденко повідомила, що Україною "починає розганятися весняний вітер".
"Завтра - помірний, рвучкий. Післязавтра - вже сильний. Переважно західного та північно-західного напрямку. Шалики не забувайте на вішалці в коридорі", - додала метеорологк.
Тим часом невеликий дощ та мокрий сніг пройдуть завтра на північному сході України.
Хоча в цілому погода 4 березня в більшості областей України очікується без істотних опадів.
"У Києві на вулиці приємніше побути завтра, аніж у четвер", - розповіла Діденко.
Вона уточнила, що завтра денна температура повітря у столиці може бути близько 6 градусів тепла.
Тоді як у четвер, 5 березня, очікується хоч і незначне, але спадання значень - до 3-4 градусів за Целсієм.
"Буде вітряно, покладіть хоча б малу шапку в кишеню. Без істотних опадів", - додала синоптик.
Насамкінець Діденко повідомила, що хоча людям це може й не сподобатись, але "з 9-го березня у більшості областей України (окрім західних областей) очікується відчутне похолодання".
"Березневі атмосферні хвилі можуть бути контрастними, тому теплу радіємо, прогнози погоди читаємо, весну любимо і цінуємо навіть із недоліками у вигляді похолодань", - підсумувала спеціаліст.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що цьогорічна зима у Києві виявилася значно суворішою за попередні (востаннє подібні показники експерти фіксували 15 років тому.)
Крім того, ми пояснювали, який найбільший мороз "накрив" Київ цієї зими.
Тим часом мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь та пояснили, скільки населених пунктів перебувають у зоні ризику.
Читайте також, яким регіонам України загрожує підтоплення в цілому.