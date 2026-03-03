Насувається похолодання: де в Україні завтра ще буде до +15 і коли погода зміниться

Де в Україні завтра буде найтепліше

Згідно з інформацією експерта, у більшості областей України впродовж середи (4 березня) температура повітря очікується в середньому близько 4-9 градусів тепла.

При цьому найтепліше буде у західних областях, де повітря прогріється до 10-15 градусів вище нуля.

На півдні тим часом очікується дещо стриманіша температура - від 6 до 9 градусів за Цельсієм.

Найпрохолоднішими будуть завтра:

Сумська область;

Харківська область;

Полтавська область.

Там денна температура очікується близько 2-4 градусів зі знаком плюс.

Чого чекати від вітру та що з опадами

Діденко повідомила, що Україною "починає розганятися весняний вітер".

"Завтра - помірний, рвучкий. Післязавтра - вже сильний. Переважно західного та північно-західного напрямку. Шалики не забувайте на вішалці в коридорі", - додала метеорологк.

Тим часом невеликий дощ та мокрий сніг пройдуть завтра на північному сході України.

Хоча в цілому погода 4 березня в більшості областей України очікується без істотних опадів.

Що буде з погодою в Києві

"У Києві на вулиці приємніше побути завтра, аніж у четвер", - розповіла Діденко.

Вона уточнила, що завтра денна температура повітря у столиці може бути близько 6 градусів тепла.

Тоді як у четвер, 5 березня, очікується хоч і незначне, але спадання значень - до 3-4 градусів за Целсієм.

"Буде вітряно, покладіть хоча б малу шапку в кишеню. Без істотних опадів", - додала синоптик.

Як може змінитись погода пізніше

Насамкінець Діденко повідомила, що хоча людям це може й не сподобатись, але "з 9-го березня у більшості областей України (окрім західних областей) очікується відчутне похолодання".

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"Березневі атмосферні хвилі можуть бути контрастними, тому теплу радіємо, прогнози погоди читаємо, весну любимо і цінуємо навіть із недоліками у вигляді похолодань", - підсумувала спеціаліст.