На наступному засіданні Ставки обговорять розміщення "вагнерівців" у Білорусі, - Данілов

"Давайте подивимося, де вони ("вагнерівці", - ред.) опиняться, якою буде їхня кількість, які будуть загрози. Це непрості люди. Є розуміння, що якщо кількість "вагнерівців", а саме 8-8,5 тисяч, виявиться безпосередньо в Білорусі... Зараз такої кількості там немає. Подивимося, чим вони там займатимуться", - сказав Данілов.

За його словами, за короткий проміжок часу було поставлено табір, який складається з літніх наметів.

Секретар РНБО зазначив, що Україна буде уважно спостерігати, для чого це відбувається - чи для "роздратування Литви, Польщі, чи для того, щоб українські війська, які перебувають на кордоні, були в напрузі".

"Завтра будемо дуже уважно за цим питанням спостерігати. Більше того, президент дав доручення на найближчому засіданні Ставки розглянути це питання з урахуванням всієї інформації, яку має наша розвідспільнота", - додав Данілов.

Переміщення "вагнерівців" до Білорусі

Бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який він вчинив на вихідних у Росії, завершився домовленостями з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони домовилися про відхід Пригожина із частиною найманців до Білорусі.

27 червня стало відомо, що засновник ПВК "Вагнера" знаходиться на території Білорусі. При цьому Лукашенко заявив про бажання прийняти найманців Пригожина до складу своєї армії.

За даними ЗМІ, Росія може використати бойовиків ПВК "Вагнера" у Білорусі для диверсійних місій.

Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення, та що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з точки зору безпеки.

Польща також приводила свою армію у підвищену боєздатність під час перевороту Пригожина. Президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.

До того ж у Польщі ухвалили рішення укріпити кордон з Білоруссю через переміщення до країни найманців ПВК "Вагнера".

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс готовий захищатися від Білорусі та Росії.