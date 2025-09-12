Наступного тижня до України прибуде делегація польських військових, - Сибіга

"Українська сторона повідомляла польську сторону завчасно, про прямування цих безпілотників в повітряний простір Польщі. Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі, для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що на сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам.

"Я нагадаю, що під час останньої атаки проти нас було застосовано близько 800 безпілотників. І подивіться на відсоток нашої ефективності. Тому наш досвід, на жаль, війна має і цю сторону, коли ми здобуваємо щоденний бойовий досвід, це теж і наш внесок у нашу спільну безпеку", - підкреслив міністр.

Сибіга додав, що партнери це розуміють і "ми готові ділитись нашим досвідом і працювати над мінімізацією нейтралізацією цих викликів, які становлять загрозу для нашого спільного безпекового простору".