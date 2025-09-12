На следующей неделе в Украину прибудет делегация польских военных, - Сибига

"Украинская сторона уведомляла польскую сторону заблаговременно, о следовании этих беспилотников в воздушное пространство Польши. Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши, для того, чтобы они поработали с нашими военными", - сказал Сибига.

Он отметил, что на сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам.

"Я напомню, что во время последней атаки против нас было применено около 800 беспилотников. И посмотрите на процент нашей эффективности. Поэтому наш опыт, к сожалению, война имеет и эту сторону, когда мы получаем ежедневный боевой опыт, это тоже и наш вклад в нашу общую безопасность", - подчеркнул министр.

Сибига добавил, что партнеры это понимают и "мы готовы делиться нашим опытом и работать над минимизацией нейтрализацией этих вызовов, которые представляют угрозу для нашего общего пространства безопасности".