На следующей неделе в Украину прибудет делегация польских военных, - Сибига

В четверг, 18 сентября, в Украину прибудет делегация военных из Польши. Они будут учиться у украинских защитников сбивать российские дроны.
Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает корреспондент РБК-Украина.
"Украинская сторона уведомляла польскую сторону заблаговременно, о следовании этих беспилотников в воздушное пространство Польши. Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши, для того, чтобы они поработали с нашими военными", - сказал Сибига.
Он отметил, что на сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам.
"Я напомню, что во время последней атаки против нас было применено около 800 беспилотников. И посмотрите на процент нашей эффективности. Поэтому наш опыт, к сожалению, война имеет и эту сторону, когда мы получаем ежедневный боевой опыт, это тоже и наш вклад в нашу общую безопасность", - подчеркнул министр.
Сибига добавил, что партнеры это понимают и "мы готовы делиться нашим опытом и работать над минимизацией нейтрализацией этих вызовов, которые представляют угрозу для нашего общего пространства безопасности".
Напомним, после атаки российских дронов на восточные регионы Польши 10 сентября, министры иностранных дел стран Люблинского треугольника призвали партнеров срочно усилить ПВО Украины в связи с эскалацией войны и напряженности ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для сотрудничества для сбивания всех видов дронов.
В Минобороны Польши сообщали, что запланированные тренинги по сбиванию дронов для украинских и польских специалистов состоятся на территории Польши. Сейчас стороны согласовывают формат и направления сотрудничества.