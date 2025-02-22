З наступного тижня Україна розпочне роботу над угодою про рідкісноземи з США, - Стефанчук

Угода про рідкісноземельні метали

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно відвідав Київ, щоб презентувати проєкт угоди з Україною про рідкісноземельні метали.

Варто відзначити, що президент Зеленський допускав, що угоду можуть укласти вже за кілька днів - на Мюнхенській безпековій конференції, але цього не сталося досі.

На тлі цього американські чиновники почали висловлювати невдоволення. Зокрема, радник президента США Майкл Волтц заявив про "розчарування" Дональда Трампа.

Зі свого боку глава української держави зазначив, що в угоді не було згадок про гарантії безпеки для України, а лише про те, що США хотіли отримати контроль над 50% певних ресурсів.

Однак 20 лютого Axios написало про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні поліпшену версію угоди про рідкісноземельні метали.

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