Со следующей недели Украина начнет работу над соглашением о редкоземах с США, - Стефанчук

Стефанчук отметил, что украинское правительство с понедельника начнет работу экспертной группы над подписанием соглашения о редкоземах с США.

Он сказал, что Украина готова работать с партнерами по полезным ископаемым страны, но хочет получить конкретные гарантии безопасности, указывая на то, что права и интересы должны сопровождаться ими.

Спикер Верховной Рады также отметил, что его страна намерена вести конструктивные дискуссии и стремится как можно скорее провести саммит с США.

В то же время Стефанчук напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам совместно разрабатывать украинские ископаемые земли в рамках своего "плана победы" в сентябре прошлого года.