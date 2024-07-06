Наступного тижня будуть нові заяви щодо F-16 для України, - Білий дім

Нагадаємо, вчора український президент Володимир Зеленський заінтригував заявою, що США зробили ще один крок для зміцнення протиповітряної оборони України.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що перед самітом НАТО можуть бути новини щодо посилення протиповітряної оборони України.

2 липня міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24-x літаків F-16 та семи авіадвигунів до них. Перший літак буде поставлено "незабаром".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.