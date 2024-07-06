На следующей неделе будут новые заявления по F-16 для Украины, - Белый дом

"Соединенные Штаты уже более года готовят украинских пилотов на платформе F-16, и мы добились значительного прогресса", - отметил представитель администрации США.

На вопрос, будут ли на саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, заявления по F-16 для Украины, чиновник ответил, что "на следующей неделе нам будет о чем объявить дополнительно" по этому поводу.