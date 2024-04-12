Наступного року Польща головуватиме в ініціативі Тримор'я, - Дуда

"Як сказав сьогодні президент Гітанас Науседа, наш господар цього чудового Саміту Тримор'я, фактично наступного року Польща матиме честь і задоволення приймати та головувати в Ініціативі Тримор'я. Я хочу ще раз голосно і публічно подякувати нашим угорським друзям за це, я хочу подякувати президенту Угорщини, який зробив цей жест у бік Польщі, а також у бік мене, за те, що наша черга, запланована раніше, наступного року подарувала нам цю можливість очолити головування", - сказав Дуда.

Він зазначив, що право країни очолити цю ініціативу у 2025 році збігатиметься з останнім роком його повноважень у якості глави Польської держави.

"Я особливо вдячний тому, що наступний рік буде фактично останнім періодом моєї президентської служби, закінченням мого другого терміну. І те, що я зможу прийняти саміт Трьох Тримор'я у 2025 році - провести та організувати його в Польщі - має для мене особливе, а також особисте значення", - заявив Дуда на підсумковій прес-конференції у Вільнюсі після 9-го саміту.

Також польський президент висловив надію, що наступного року вже не буде широкомасштабної військової агресії РФ проти України, проте наступить мир.

Звертаючись до свого українського колеги Володимира Зеленського Дуда заявив, що "також вірить, Володимире, що ти зможеш прийти в костюмі - як президент країни, яка не воює, як президент країни, яка повернула стабільність, яка відновила спокій".

Саміт Тримор'я 11 квітня

Раніше повідомлялося, що вчора президент Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів. Він провів зустрічі з президентами Латвії, Литви та Румунії. Зокрема з латвійським лідером Едгарсом Рінкевичсом глава держави підписав угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Додамо, що виступаючи на прес-конференції за результатами саміту Тримор'я, Зеленський закликав партнерів виконати свої обіцянки щодо підтримки України, щоб зламати плани російського диктатора Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що на заході президент Польщі Дуда заявив, що на польських складах є радянські ракети до ППО, які можна передати Україні. Він пообіцяв обговорити це питання з польським міністром оборони після повернення у Варшаву з саміту Тримор'я.