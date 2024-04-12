ua en ru
Пт, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В следующем году Польша будет председательствовать в инициативе Триморья, - Дуда

Пятница 12 апреля 2024 02:19
UA EN RU
В следующем году Польша будет председательствовать в инициативе Триморья, - Дуда Фото: Анджей Дуда, президент Польши (prezydent.pl)
Автор: Владимир Костырин

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в следующем году перебирает у Будапешта право председательства в Инициативе Триморья.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу польского президента.

"Как сказал сегодня президент Гитанас Науседа, наш хозяин этого замечательного Саммита Триморья, фактически в следующем году Польша будет иметь честь и удовольствие принимать и председательствовать в Инициативе Триморья. Я хочу еще раз громко и публично поблагодарить наших венгерских друзей за это, я хочу поблагодарить президенту Венгрии, сделавшему этот жест в сторону Польши, а также в сторону меня, за то, что наша очередь, запланированная ранее, в следующем году подарила нам эту возможность возглавить председательство", - сказал Дуда.

Он отметил, что право страны возглавить эту инициативу в 2025 году будет совпадать с последним годом его полномочий в качестве главы Польского государства.

"Я особенно благодарен тому, что следующий год будет фактически последним периодом моей президентской службы, истечением моего второго срока. И то, что я смогу принять саммит Триморья в 2025 году - провести и организовать его в Польше - имеет для меня особое, а также личное значение", - заявил Дуда на итоговой пресс-конференции в Вильнюсе после 9 саммита.

Также польский президент выразил надежду, что на следующий год уже не будет широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины, но наступит мир.

Обращаясь к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому Дуда заявил, что "также верит, Владимир, что ты сможешь прийти в костюме - как президент не воюющей, как президент страны, которая вернула стабильность, восстановившая покой".

Саммит Триморья 11 апреля

Ранее сообщалось, что вчера президент Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров. Он провел встречи с президентами Латвии, Литвы и Румынии. В частности, с латвийским лидером Эдгарсом Ринкевичсом глава государства подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку.

Выступая на пресс-конференции по результатам саммита Триморья, Зеленский призвал партнеров выполнить свои обещания по поддержке Украины, чтобы сломать планы российского диктатора Владимира Путина.

Также сообщалось, что на западе президент Польши Дуда заявил, что на польских складах есть советские ракеты в ПВО, которые можно передать Украине. Он пообещал обсудить этот вопрос с польским министром обороны по возвращении в Варшаву с саммита Триморья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Анджей Дуда
NEWS
Атака на генерацию. В чем отличия ТЭС от ТЭЦ и почему Россия хочет их уничтожить
Атака на генерацию. В чем отличия ТЭС от ТЭЦ и почему Россия хочет их уничтожить
DAILY
Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет