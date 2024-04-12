В следующем году Польша будет председательствовать в инициативе Триморья, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в следующем году перебирает у Будапешта право председательства в Инициативе Триморья.

"Как сказал сегодня президент Гитанас Науседа, наш хозяин этого замечательного Саммита Триморья, фактически в следующем году Польша будет иметь честь и удовольствие принимать и председательствовать в Инициативе Триморья. Я хочу еще раз громко и публично поблагодарить наших венгерских друзей за это, я хочу поблагодарить президенту Венгрии, сделавшему этот жест в сторону Польши, а также в сторону меня, за то, что наша очередь, запланированная ранее, в следующем году подарила нам эту возможность возглавить председательство", - сказал Дуда.

Он отметил, что право страны возглавить эту инициативу в 2025 году будет совпадать с последним годом его полномочий в качестве главы Польского государства.

"Я особенно благодарен тому, что следующий год будет фактически последним периодом моей президентской службы, истечением моего второго срока. И то, что я смогу принять саммит Триморья в 2025 году - провести и организовать его в Польше - имеет для меня особое, а также личное значение", - заявил Дуда на итоговой пресс-конференции в Вильнюсе после 9 саммита.

Также польский президент выразил надежду, что на следующий год уже не будет широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины, но наступит мир.

Обращаясь к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому Дуда заявил, что "также верит, Владимир, что ты сможешь прийти в костюме - как президент не воюющей, как президент страны, которая вернула стабильность, восстановившая покой".

Саммит Триморья 11 апреля

Ранее сообщалось, что вчера президент Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров. Он провел встречи с президентами Латвии, Литвы и Румынии. В частности, с латвийским лидером Эдгарсом Ринкевичсом глава государства подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку.

Выступая на пресс-конференции по результатам саммита Триморья, Зеленский призвал партнеров выполнить свои обещания по поддержке Украины, чтобы сломать планы российского диктатора Владимира Путина.

Также сообщалось, что на западе президент Польши Дуда заявил, что на польских складах есть советские ракеты в ПВО, которые можно передать Украине. Он пообещал обсудить этот вопрос с польским министром обороны по возвращении в Варшаву с саммита Триморья.