Наступний саміт G7 пройде в Італії

"Ми обрали Апулію, тому що вона має символічне значення: упродовж століть вона служила мостом між Заходом та Сходом", - заявила прем'єр-міністр.

За її словами, саміт, ймовірно, відбудеться після середини червня. Про місце проведення 50-го саміту Мелоні оголосила на прес-конференції у Хіросімі – в Японії, де проходить саміт G7 2023 року.

Саміт G7 у Хіросімі

У Хіросімі проходить 49-й саміт G7, він завершиться 21 травня. Президент України Володимир Зеленський також бере участь у саміті. Серед країн-членів "великої сімки" такі країни, як США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.

Лідери країн G7 під час саміту ухвалили план протидії ризикам, що виникли через російське "озброєння енергетики" . Вони виступили проти того, що Росія використовує енергетичну та економічну залежність як важелі впливу.

Крім цього, лідери G7 домовилися й надаліпідтримувати Україну перед агресивною війною Росії. При цьому вони закликали Китай тиснути на країну-агресора. Також очікується, що президент США Джо Байден під час саміту оголосить новий пакет допомоги Україні на 375 млн. доларів після зустрічі з Володимиром Зеленським.

Попередній, 48-й саміт, проходив з 26 по 28 червня 2022 року в Німеччині, в замку Ельмау.