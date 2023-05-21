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Следующий саммит G7 пройдет в Италии

Фото: следующий саммит G7 пройдет в Италии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Италия примет следующий, 50-й саммит стран "Большой семерки", который запланирован на лето 2024 года.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Italy24.

"Мы выбрали Апулию, потому что она имеет символическое значение: на протяжении веков она служила мостом между Западом и Востоком", - заявила премьер-министр.

По ее словам, саммит, вероятно, пройдет после середины июня. О месте проведения 50-го саммита Мелони объявила на пресс-конференции в Хиросиме – в Японии, где проходит саммит G7 2023 года.

Саммит G7 в Хиросиме

В Хиросиме проходит 49-й саммит G7, он завершится 21 мая. Президент Украины Владимир Зеленский также участвует в саммите. Среди стран-членов "большой семерки" такие страны, как США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.

Лидеры стран G7 во время саммита приняли план противодействия рискам, возникшим из-за российского "вооружения энергетики". Они выступили против того, что Россия использует энергетическую и экономическую зависимость в качестве рычагов влияния.

Помимо этого, лидеры G7 договорились и дальше поддерживать Украину перед лицом агрессивной войны России. При этом они призвали Китай давить на страну-агрессора. Также ожидается, что президент США Джо Байден во время саммита объявит новый пакет помощи Украине на 375 млн долларов после встречи с Владимиром Зеленским.

Предыдущий, 48-й саммит проходил с 26 по 28 июня 2022 года в Германии, в замке Эльмау.

Все подробности визита президента Украины в Японию можно узнать в материале РБК-Украина.

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G7Италия