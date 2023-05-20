Лідери G7 домовились про протидію "озброєній енергетиці" Росії
Лідери країн G7 під час саміту ухвалили план протидії ризикам, які виникли через російське "озброєння енергетики".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN, яке цитує спільну заяву лідерів G7.
"Ми будемо працювати разом, щоб гарантувати, що спроби використати економічну залежність як зброю, змушуючи членів G7 і наших партнерів, включаючи малі економіки, підкорятися і підкорятися, зазнають невдачі і зіткнуться з наслідками", - йдеться в заяві.
Зазначається, що лідери G7 рішуче виступають проти того, що Росія використовує енергетичну й економічну залежність.
Як пише видання, Кремль вже давно звинувачують в "озброєнні" енергетики, а також маніпулюванні цінами й поставками для отримання політичних важелів впливу.
Європа відмовляється від російського газу
Відзначимо, що з початку російського повномасштабного вторгнення на територію України, Європа поступово почала відмовлятись від енергоносіїв країни-агресора.
Наприклад, лише нещодавно прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про те, що його країна нарешті позбулась залежності від газу Росії. Також серед країн, які відмовились від російських енергоносіїв були Нідерланди, Німеччина та низка інших.
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