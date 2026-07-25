Наступним містом з 5G стане Одеса: найцікавіше з інтерв'ю з Мінцифрою

Цього тижня у Києві запустили пілотний тест мережі 5G, а наступним містом, де запрацює новітня технологія. стане Одеса.

РБК-Україна розпитало заступника міністра цифрової трансформації Станіслава Прибитька, де вже "ловить" 5G і що зміниться для українців. Найцікавіше - розповідаємо нижче.

Де вже можна "зловити" 5G у Києві

Сьогодні основна зона покриття 5G - центральна частина: від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

Але у кожного мобільного оператора є власні локації, де його абонентам доступна технологія 5G. Повний перелік локацій доступний за посиланням.

Поступово цих локацій ставатиме більше, а разом з цим розширюватиметься й покриття 5G.

Яке місто наступне і від чого залежить розширення 5G

Наступним містом для запуску пілотної мережі 5G стане Одеса, що дозволить протестувати технологію у мегаполісі зі щільною забудовою.

Темпи розширення покриття насамперед залежать від безпекової ситуації, завершення воєнного стану та масштабів населеного пункту (більші міста вимагають більше часу та інвестицій).

Також швидкість розгортання визначається результатами поточних тестувань мережі, реальним попитом користувачів та готовністю мобільних операторів фінансувати інфраструктуру.

Одеса стане наступним містом, де запустять тест 5G (Інфографіка РБК-Україна)

Які переваги 5G для користувачів

Головна перевага між 5G та 4G - це швидкість: важкі файли завантажуватимуться за лічені секунди, а сторінки та відео відкриватимуться миттєво.

Ще один плюс - стабільність у натовпі. Мережа витримує значно більше телефонів на одному квадратному метрі, тому зв'язок не "гальмуватиме" там, де багато людей.

Крім того, 5G має набагато меншу затримку сигналу. Загалом інтернет стане набагато комфортнішим і надійнішим, що особливо відчутно під час відеодзвінків, онлайн-ігор та роботи сервісів у реальному часі.

Чи зміняться тарифи через 5G

Пілотне тестування мережі 5G не передбачає автоматичних змін у тарифах. І хоча Мінцифри не впливає на формування тарифів, така домовленість була досягнута з операторами мобільного зв'язку.

Для користувачів нічого не змінюється, сьогодні вони можуть підключатися до 5G у межах своїх чинний тарифів.

Повне інтерв'ю Станіслава Прибитька для РБК-Україна - читайте за посиланням.