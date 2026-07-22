5G вже в Києві. Як "зловити" новий зв'язок та чи зростуть тарифи – бліц з Мінцифри

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У Києві від сьогодні запрацював пілот 5G. Це вже четверте місто, де тестують новітню технологію зв'язку, якою вже скористалися майже півтора мільйона українців.

Де вже можна "зловити" 5G, яке місто наступне в черзі та чи зростуть тарифи мобільних операторів – РБК-Україна розпитало Станіслава Прибитька, заступника міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури.

Головне: Де вже працює мережа: 5G у тестовому режимі запрацював у центрі Києва (від Майдану Незалежності до Бессарабської площі) та на окремих локаціях операторів.

5G у тестовому режимі запрацював у центрі Києва (від Майдану Незалежності до Бессарабської площі) та на окремих локаціях операторів. Як підключитися : Замінювати SIM-картку не потрібно, достатньо мати смартфон з підтримкою 5G та перебувати в зоні покриття.

: Замінювати SIM-картку не потрібно, достатньо мати смартфон з підтримкою 5G та перебувати в зоні покриття. Швидкість : Під час тестувань середня швидкість становить близько 500 Мбіт/с, а подекуди сягає понад 1 Гбіт/с.

: Під час тестувань середня швидкість становить близько 500 Мбіт/с, а подекуди сягає понад 1 Гбіт/с. Що буде з тарифами : Запуск 5G не означає автоматичного підвищення вартості послуг, користуватися новим зв'язком можна в межах чинних тарифних планів.

: Запуск 5G не означає автоматичного підвищення вартості послуг, користуватися новим зв'язком можна в межах чинних тарифних планів. Коли 5G покриє всю країну: Повноцінний і масштабний запуск технології по всій Україні відбудеться лише після завершення війни з безпекових причин.

– 5G вже запустили у Львові, Бородянці та Харкові, а тепер і в Києві – які сьогодні результати роботи новітньої мережі?

– Перші результати вже підтверджують, що технологія працює ефективно. Під час тестувань ми вже фіксували швидкість понад 1 Гбіт/с, а в середньому користувачі отримували близько 500 Мбіт/с. Це в рази швидше, ніж звичний для більшості 4G.

Але важлива не лише швидкість. Ми бачимо, що українці активно користуються новою технологією. У Львові, Бородянці та Харкові 5G уже протестували майже 1,5 мільйони абонентів. Це свідчить про високий інтерес до нової мережі. Тим більше, що вже приблизно кожен четвертий смартфон в Україні підтримує 5G.

– Де саме у Києві вже можна зловити 5G?

– Наразі 5G працює не по всьому Києву, а в окремих тестових локаціях. Основна зона покриття – центральна частина міста, від Майдану Незалежності до Бессарабської площі. Крім того, кожен мобільний оператор має власні додаткові локації, де його абоненти вже можуть користуватися 5G.

Ми разом з операторами свідомо запускаємо технологію поетапно. Це дає змогу перевірити, як мережа працює в реальних умовах, оцінити навантаження та, за потреби, оперативно вдосконалити її роботу. Поступово тестових зон стане більше, а разом із ними розширюватиметься й покриття 5G.

Фото: Станіслав Прибитько (інфографіка РБК-Україна)

– Чи буде перехід на 5G автоматичним для користувачів? Чи вимагатиме нова технологія обов’язкової заміни SIM-карток або смартфонів на моделі, що підтримують стандарт 5G, і чи передбачена масштабна інформаційна кампанія для роз’яснення цих технічних нюансів?

– Для більшості людей усе буде дуже просто. Якщо у вас смартфон із підтримкою 5G, і ви перебуваєте в зоні покриття, достатньо лише увімкнути 5G у налаштуваннях телефону. Однак нагадую, що якщо ваш телефон перебуває в режимі енергозбереження, то 5G може не працювати. Це пов’язано із тим, що для економії заряду батареї телефон автоматично обмежує енергоспоживання та вимикає найенергозатратніші функції, зокрема мережу 5G.

Якщо ваш телефон підтримує лише 4G або 3G, користуватися 5G не вийде. Водночас хвилюватися не варто – смартфон і надалі працюватиме, як і раніше. Запуск 5G не означає, що мережі 4G чи 3G перестануть працювати.

– У містах, де 5G запрацював раніше, мережа теж доступна на обмежених територіях. Від чого залежить розширення мережі та коли 5G покриє всю територію цих міст?

– Ми не хочемо просто швидко поставити галочку, що пілот 5G запустили. Для нас важливо, щоб мережа працювала якісно та безпечно.

Тому спочатку оператори мобільного зв’язку тестують технологію, аналізують результати, перевіряють обладнання. Це дозволить врахувати усі результати пілоту під час підготовки до повноцінного запуску 5G після завершення воєнного стану.

Крім цього, запуск залежить і від безпекової ситуації, і від того, наскільки складно розгорнути мережу в конкретному місті. Чим більше місто, тим більше потрібно часу та інвестицій.

Такий підхід вже довів свою ефективність. У лютому запустили пілот 5G у Харкові. За п’ять місяців мобільні оператори збільшили кількість базових станцій 5G у місті у 2,5 раза та суттєво розширили зону покриття. Це показує, що мережа розвивається поступово – на основі результатів тестування, реального попиту та готовності операторів інвестувати в інфраструктуру.

– Яке місто наступним отримає 5G і коли? Чи плануєте розширювати мережу й надалі?

— Після Києва плануємо розширити пілотну мережу 5G на Одесу.

Уже сьогодні в Україні встановлено понад 300 базових станцій 5G, які забезпечують роботу пілотної мережі. Для нас важливо протестувати технологію в різних умовах – як у невеликих громадах, так і у великих мегаполісах; як у районах із малоповерховою забудовою, так і серед щільної багатоповерхової забудови, де навантаження на мережу суттєво відрізняється.

Київ і майбутній запуск в Одесі, своєю чергою, дозволяють оцінити роботу мережі в умовах великого міста з високою щільністю населення та значним навантаженням.

Такий підхід допомагає зрозуміти, як 5G працює в різних сценаріях використання, і підготуватися до подальшого масштабування технології по всій Україні після завершення пілотного етапу.

Спочатку ми планували, що пілотний проєкт триватиме до кінця року. Однак у Плані розподілу та користування радіочастотним спектром України (РЧС) плануємо передбачити можливість продовжити його на весь період дії воєнного стану. Це дасть змогу зібрати більше практичних даних, протестувати технологію в різних умовах і якісно підготуватися до її повноцінного впровадження.

Фото: Станіслав Прибитько (інфографіка РБК-Україна)

– Які ключові відмінності між 4G та 5G стануть найбільш відчутними для пересічного користувача в Україні? Йдеться не лише про швидкість завантаження, а й про якість зв’язку, стабільність сигналу та можливості для роботи сервісів у реальному часі.

– Найперше – це швидкість. Великі файли завантажуватимуться буквально за секунди, відео відкриватимуться майже миттєво. Досвід пілотних запусків 5G в інших містах показав, що обсяг мобільного трафіку в мережі зріс у кілька разів.

Але справа не лише у швидкості. 5G має набагато меншу затримку сигналу. Якщо простими словами – телефон майже миттєво отримує відповідь від мережі.

Завдяки цьому краще працюватимуть онлайн-ігри, сервіси віртуальної реальності, а в майбутньому – безліч сучасних технологій, які потребують миттєвої передачі даних.

5G дає змогу забезпечувати якісним зв’язком значно більше пристроїв на одному квадратному метрі, ніж 4G.

Для більшості користувачів це означає просто швидший, комфортніший і стабільніший мобільний інтернет.

– Впровадження 5G потребує значних інвестицій в інфраструктуру з боку мобільних операторів. Чи ведуться переговори між Мінцифрою та операторами щодо збереження доступності тарифів для населення, і чи варто очікувати зростання вартості послуг після запуску 5G?

– Мінцифри не впливає на формування тарифів операторів мобільного зв’язку, однак разом із мобільними операторами ми неодноразово говорили про це – запуск 5G не означає автоматичного підвищення тарифів.

Користувачі зможуть підключатися до нової мережі в межах своїх чинних тарифних планів. Для людей нічого не зміниться, окрім того, що інтернет стане швидшим.

– Ви у своїх комунікаціях неодноразово згадували, що масштабний запуск 5G по країні відбудеться лише після завершення війни. Чому?

– Тому що для нас безпека – це абсолютний пріоритет.

Для повноцінного запуску 5G в Україні потрібно провести випробування, щоб обладнання 5G не заважало роботі військових. Під час війни вкрай важливо аби не виникало радіозавад для Сил оборони. Саме тому наразі в Україні впроваджується пілотний проєкт 5G, який дає змогу протестувати технологію під час війни перед її національним запуском.

Водночас ми не можемо поставити розвиток країни на паузу. Світ уже давно користується 5G, і Україна теж має бути готовою. Саме тому ми проводимо пілотні проєкти вже зараз, щоб після завершення війни не починати все з нуля.

І саме тому я хотів би відзначити роботу команд операторів мобільного зв’язку, які не лише відновлюють зв’язок після обстрілів у прифронтових регіонах, збільшують покриття зв’язком у сільській місцевості, а й розвивають нові технології в Україні під час війни.

Фото: Станіслав Прибитько (інфографіка РБК-Україна)