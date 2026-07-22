5G із дирижаблів: чому оператори піднімають мережу у стратосферу

"Мертві зони" мобільного зв'язку можуть залишитися у минулому. Компанія Sceye створює стратосферні апарати, які виконуватимуть роль повітряних базових станцій і забезпечуватимуть покриття 5G на великих територіях.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR .

Проблема зв'язку поза межами великих міст

Наземна інфраструктура стільникового зв'язку має обмежений радіус дії. Сучасний вектор у телекомунікаціях спрямований на використання повітряних або космічних об'єктів для транслювання даних на Землю. Ціль - забезпечити сигналом віддалені території.

Апарати системи HAPS (High-Altitude Platform Systems) спроєктовані для роботи у стратосфері на висоті від 18 до 20 кілометрів. Ця висота майже вдвічі перевищує ешелони польотів пасажирської авіації та є значно нижчою за орбіти супутників.

Перебуваючи на цьому рівні, платформи здатні гарантувати стабільне підключення для користувачів бездротових мереж, а також збирати й передавати дані спостережень за природними катастрофами - штормами чи масштабними пожежами - у режимі реального часу.

Sceye успішно випробувала летючу платформу для 5G (фото: Sceye)

Як працює апарат SE2?

Основним апаратом системи HAPS є стратосферний дирижабль SE2. Його довжина становить близько 60 метрів. Корпус заповнений гелієм і виготовлений із легкої світловідбивної тканини.

Енергозабезпечення платформи відбувається повністю в автономному режимі. На верхній частині корпусу розміщено масив сонячних панелей. Вдень вони акумулюють енергію та заряджають батареї для підтримки роботи систем у нічний час.

Передача 5G-сигналу здійснюється через спеціальну антену, змонтовану у нижній частині апарата. Під час тестувань Sceye співпрацює з провайдером SoftBank для передачі мережевих даних на наземні пристрої.

Зовні SE2 нагадує традиційний дирижабль, проте його головне технічне завдання - утримання фіксованої позиції у стратосфері.

Апарат оснащений передовою авіонікою, яка постійно відстежує повітряні потоки та дозволяє йому залишатися стаціонарним незалежно від мінливих погодних умов і стратосферних вітрів.

Стратосферні дирижаблі зроблять покриття 5G по-справжньому глобальним (схема: Sceye)

Перспективи проєкту

Здатність роками утримувати позицію гарантує стабільне радіопокриття конкретного регіону та можливість безперервного моніторингу визначеної ділянки земної поверхні без ризику дрейфування за межі зони обслуговування.

Згідно з офіційними даними компанії, під час одного з випробувань на витривалість дирижабль SE2 зміг утримувати фіксовану позицію в повітрі протягом 88 годин поспіль.

Наразі Sceye готується до масштабних передкомерційних тестових польотів і подальшої інтеграції своїх апаратів у телекомунікаційні мережі SoftBank.