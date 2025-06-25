Наступні санкції ЄС мають вдарити по військовому бюджету Путіна, - Сибіга

"Гарна зустріч із Каєю Каллас. Ми обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію. Ми очікуємо, що вони будуть дійсно потужними і вдарять по військовому бюджету Путіна", - написав Сибіга.

За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, також він поговорив із Каллас про необхідність просування вступу України до ЄС.

"Я підкреслив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого переговорного кластера, і що те, що одна країна перешкоджає цьому процесу, є неприйнятним", - додав він.

Сибіга висловив подяку Євросоюзу за підтримку України, особливо у сфері оборони. Також він подякував Каллас за її лідерство в цьому питанні.