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Следующие санкции ЕС должны ударить по военному бюджету Путина, - Сибига

Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Рагуткина

Украина ожидает от Европейского Союза усиления санкционного давления на Россию.

Об этом по итогам встречи с главой европейской дипломатии Каей Калас сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в соцсети Х.

"Хорошая встреча с Каей Каллас. Мы обсудили следующие шаги ЕС по усилению санкционного давления на Россию. Мы ожидаем, что они будут действительно сильными и ударят по военному бюджету Путина", - написал Сибига.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, также он поговорил с Каллас о необходимости продвижения вступления Украины в ЕС.

"Я подчеркнул, что Украина выполнила все требования для открытия первого переговорного кластера, и что то, что одна страна препятствует этому процессу, является неприемлемым", - добавил он.

Сибига выразил благодарность Евросоюзу за поддержку Украины, особенно в сфере обороны. Также он поблагодарил Каллас за ее лидерство в этом вопросе.

Саммит НАТО в Гааге

Саммит НАТО в Гааге стартовал 24 июня. Генсек Альянса Марк Рютте анонсировал, что на мероприятии будет принята декларация с "важными формулировками" по поводу поддержки Украины.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот "сдвинул войну в Украине" с мертвой точки.

На полях саммита глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Европу опередить Россию в сфере обороноспособности.

В то же время, Кая Каллас заявила, что Украина является приоритетом для Евросоюза.

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