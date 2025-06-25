Следующие санкции ЕС должны ударить по военному бюджету Путина, - Сибига

"Хорошая встреча с Каей Каллас. Мы обсудили следующие шаги ЕС по усилению санкционного давления на Россию. Мы ожидаем, что они будут действительно сильными и ударят по военному бюджету Путина", - написал Сибига.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, также он поговорил с Каллас о необходимости продвижения вступления Украины в ЕС.

"Я подчеркнул, что Украина выполнила все требования для открытия первого переговорного кластера, и что то, что одна страна препятствует этому процессу, является неприемлемым", - добавил он.

Сибига выразил благодарность Евросоюзу за поддержку Украины, особенно в сфере обороны. Также он поблагодарил Каллас за ее лидерство в этом вопросе.