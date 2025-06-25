Следующие санкции ЕС должны ударить по военному бюджету Путина, - Сибига

Украина ожидает от Европейского Союза усиления санкционного давления на Россию.
Об этом по итогам встречи с главой европейской дипломатии Каей Калас сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в соцсети Х.
"Хорошая встреча с Каей Каллас. Мы обсудили следующие шаги ЕС по усилению санкционного давления на Россию. Мы ожидаем, что они будут действительно сильными и ударят по военному бюджету Путина", - написал Сибига.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, также он поговорил с Каллас о необходимости продвижения вступления Украины в ЕС.
"Я подчеркнул, что Украина выполнила все требования для открытия первого переговорного кластера, и что то, что одна страна препятствует этому процессу, является неприемлемым", - добавил он.
Сибига выразил благодарность Евросоюзу за поддержку Украины, особенно в сфере обороны. Также он поблагодарил Каллас за ее лидерство в этом вопросе.
Саммит НАТО в Гааге стартовал 24 июня. Генсек Альянса Марк Рютте анонсировал, что на мероприятии будет принята декларация с "важными формулировками" по поводу поддержки Украины.
Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот "сдвинул войну в Украине" с мертвой точки.
На полях саммита глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Европу опередить Россию в сфере обороноспособности.
В то же время, Кая Каллас заявила, что Украина является приоритетом для Евросоюза.
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