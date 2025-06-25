Наступні санкції ЄС мають вдарити по військовому бюджету Путіна, - Сибіга
Україна очікує від Європейського Союзу посилення санкційного тиску на Росію.
Про це за підсумками зустрічі з главою європейської дипломатії Каєю Калас сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в соцмережі Х.
"Гарна зустріч із Каєю Каллас. Ми обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію. Ми очікуємо, що вони будуть дійсно потужними і вдарять по військовому бюджету Путіна", - написав Сибіга.
За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, також він поговорив із Каллас про необхідність просування вступу України до ЄС.
"Я підкреслив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого переговорного кластера, і що те, що одна країна перешкоджає цьому процесу, є неприйнятним", - додав він.
Сибіга висловив подяку Євросоюзу за підтримку України, особливо у сфері оборони. Також він подякував Каллас за її лідерство в цьому питанні.
Саміт НАТО в Гаазі
Саміт НАТО в Гаазі стартував 24 червня. Генсек Альянсу Марк Рютте анонсував, що на заході буде ухвалено декларацію з "важливими формулюваннями" щодо підтримки України.
Він подякував президенту США Дональду Трампу за те, що той"зрушив війну в Україні" з мертвої точки.
На полях саміту глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав Європу випередити Росію у сфері обороноздатності.
Водночас Кая Каллас заявила, що Україна є пріоритетом для Євросоюзу.
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