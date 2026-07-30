Наступні 100 днів можуть вирішити результат війни РФ проти України, - Туск

Своїм прогнозом глава польського уряду поділився після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Як відомо, вона відбулася 29 липня у Польщі.

"Ситуація цілком зрозуміла: наступні 100 днів можуть визначити результат цієї війни, і наразі шанси - 50 на 50", - наголосив Туск.

На його переконання, президент США Дональд Трамп, "деякі інші люди" та американський мільярдер Ілон Маск можуть вплинути на те, чим завершиться війна.

Туск також заявив, що сьогоднішній інцидент із російською ракетою лише зміцнив його рішучість і надалі підтримувати Україну.

"Безпека Польщі безпосередньо й беззаперечно залежить від ефективних дій українських військових, зокрема в повітрі. Якби українці мали значно більше того, про що вони давно просять, можливо, ця балістична ракета не була б запущена в бік Польщі", - заявив Туск.

Він також публічно пообіцяв, що Варшава зробить усе можливе, щоб Україна не програла цю війну.