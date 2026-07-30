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Следующие 100 дней могут решить исход войны РФ против Украины, - Туск

15:21 30.07.2026 Чт
2 мин
Премьер Польши выступил с важным предупреждением
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Туск, премьер-министр Польши (Getty Images)

Следующие несколько месяцев могут определить результат российско-украинской войны, поэтому союзникам следует усилить поддержку Киева.

С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Своим прогнозом глава польского правительства поделился после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как известно, она прошла 29 июля в Польше.

"Ситуация вполне четкая: следующие 100 дней могут определить результат этой войны, и сейчас шансы - 50 на 50", - подчеркнул Туск.

По его убеждению, президент США Дональд Трамп, "некоторые другие люди" и американский миллиардер Илон Маск могут повлиять на то, чем завершится война.

Туск также заявил, что сегодняшний инцидент с российской ракетой лишь укрепил его решимость и дальше поддерживать Украину.

"Безопасность Польши напрямую и безоговорочно зависит от эффективных действий украинских военных, в частности в воздухе. Если бы украинцы имели гораздо больше того, о чем они давно просят, возможно, эта баллистическая ракета не была бы запущена в сторону Польши", - заявил Туск.

Он также публично пообещал, что Варшава сделает все возможное, чтобы Украина не проиграла войну.

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