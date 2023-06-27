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Наступальні дії тривають 4-й день. Маляр пояснила, що ускладнює звільнення Бахмута

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові зайняли укріплення та опорні пункти, які раніше готували українські захисники у районі Бахмута. Тому для звільнення населених пунктів на цьому напрямку потрібно більше зусиль та часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Вона повідомила, що під час планування наступальних дій на сході українські захисники враховували факт протиріч між ПВК "Вагнера" та російською владою.

"Наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже 4-й день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні - не заходили", - написала заступниця міністра.

За її словами, звільнення Бахмутського напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес.

Маляр пояснила, що місцевість Бахмута та передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів.

Вона зауважила, що все це свого часу готувалось українськими військовими та місцевою владою для оборони, що і допомогло так довго її тримати. Проте зараз ці укріплення і опорні пункти зайняли росіяни. Тому, щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння.

Ситуація на сході

Протягом тижня українські війська просунутися від 1 до 2 км на кожному з напрямків на сході. На півдні вдалося звільнити вже 130 кв. км території.

У британській розвідці також зазначали, що Сили оборони активізували свої атаки у районі Бахмута.

До того ж, нашим бійцям вдалося звільнили кілька позицій під Красногорівкою, які знаходилися під ворожою окупацією з 2014 року.

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