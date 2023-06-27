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Наступательные действия продолжаются 4-й день. Маляр объяснила, что усложняет освобождение Бахмута

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные заняли укрепления и опорные пункты, которые готовили украинские защитники в районе Бахмута. Поэтому для освобождения населенных пунктов на этом направлении нужно больше усилий и времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Она сообщила, что во время планирования наступательных действий на востоке украинские защитники учитывали факт противоречий между ЧВК "Вагнера" и российскими властями.

"Сейчас наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день. Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам. Постепенно, но уверенно. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день - не заходили", - написала заместитель министра.

По ее словам, освобождение Бахмутского направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс.

Маляр объяснила, что местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов.

Она отметила, что все это в свое время готовилось украинскими военными и местными властями для обороны, что и помогло так долго ее держать. Однако сейчас эти укрепления и опорные пункты заняли россияне. Поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения.

Ситуация на востоке

В течение недели украинские войска продвинутся от 1 до 2 км по каждому из направлений на востоке. На юге удалось освободить уже 130 кв. км территории.

В британской разведке также отмечали, что Силы обороны активизировали свои атаки в районе Бахмута.

К тому же, нашим бойцам удалось освободить несколько позиций под Красногоровкой, которые находились под вражеской оккупацией с 2014 года.

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