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Не наступаем, а отвечаем. ВСУ продолжат применять беспилотники на Донбассе, - Зеленский

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский ответил на обвинения России в том, что Украина начала "наступление" на Донбассе. С таким заявлением российская сторона выступила после того, как Вооруженные силы Украины применили беспилотник Bayraktar против гаубицы боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Украина 24".

"Мы не наступаем. Мы только отвечаем. Кстати, отвечаем согласно договоренностям по прекращению огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина", - подчеркнул президент, находясь в Одесской области.

Глава государства пообещал, что украинские военные продолжат применять беспилотники против пророссийских боевиков на Донбассе, если в этом возникнет необходимость.

"Что касается БПЛА и другого оружия, я считаю, что в Украине она именно для защиты, и когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, то она так и делает. И дальше она будет действовать по этому принципу", - сказал Зеленский.

Напомним, Германия и Франция, которые являются сторонами переговоров по Донбассу, осудили применение Украиной беспилотника на Донбассе.

В то же время США возложили ответственность за эскалацию конфликта на Россию, но призвали обе стороны к прекращению огня.

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