Не наступаємо, а відповідаємо. ЗСУ продовжать застосовувати безпілотники на Донбасі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відповів на звинувачення Росії в тому, що Україна почала "наступ" на Донбасі . З такою заявою російська сторона виступила після того, як Збройні сили України застосували безпілотник Bayraktar проти гаубиці бойовиків.

"Ми не наступаємо. Ми тільки відповідаємо. До речі, відповідаємо згідно з домовленостями щодо припинення вогню. Саме в цьому форматі і буде продовжувати діяти Україна", - наголосив президент, перебуваючи в Одеській області.

Глава держави пообіцяв, що українські військові продовжать застосовувати безпілотники проти проросійських бойовиків на Донбасі, якщо у цьому виникне потреба.

"Що стосується БПЛА та іншої зброї, я вважаю, що в Україні вона саме для захисту, і коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, то вона так і робить. І далі вона буде діяти за цим принципом", - сказав Зеленський.