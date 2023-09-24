Наступ ЗСУ на різних напрямках не дає РФ сформувати нові сили, - ISW

Одночасні контрнаступальні дії українських військових у районі Бахмута та на півдні країни не дають російським загарбникам сформувати додаткові сили, оскільки окупанти змушені перерозподіляти свої нові резерви для спроб стримати просування ЗСУ.
Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
У публікації наводиться заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що відомство сформувало "резервну армію" наприкінці червня. Експерти уточнюють, що він, найімовірніше, мав на увазі серед інших формувань 25-у армію, яка в середині травня розпочала набір особового складу з Далекого Сходу.
Формування цієї 25-ї армії, ймовірно, було частиною оголошеного Шойгу наміру провести великомасштабну реструктуризацію сил до 2026 року, а використання цих сил у бойових та оборонних операціях здатне призвести до витрачання резервів, призначених для довгострокового відновлення та розширення ЗС РФ, йдеться у звіті.
"Російське військове командування, ймовірно, також не змогло зараз повністю укомплектувати або належним чином навчити 25-й полк САА", - кажуть в Інституті вивчення війни.
Як раніше уточнював начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, у незавершеній по формуванню 25-й армії РФ є близько 15 000 військовослужбовців, тоді як російські військові, як повідомляється, сподівалися набрати туди 30 000 контрактників, звертають увагу в ISW.
За оцінками українських військових, 25 дивізія САА не буде боєздатною як мінімум до 2024 року.
"Росія раніше намагалася сформувати 3-й армійський корпус влітку 2022 року як резервні сили, але восени 2022 року розгорнула і витратила більшу частину цього погано підготовленого формування, захищаючись від українського контрнаступу", - додають експерти у звіті.
Бійці ЗСУ продовжують наступальні дії у Бахмутському напрямку, і вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Як зазначив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, це значно ускладнило логістику російських військ.
Як повідомили у Генеральному штабі 23 вересня, наші захисники також продовжують наступ у районі Вербового Запорізької області, і витісняють противника із зайнятих ними позицій.
Раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що найбільший прорив у цьому контрнаступі буде тоді, коли бійці ЗСУ дійдуть хоча б до Токмака Запорізької області.
У військовій розвідці Естонії повідомляють, що РФ перекинула до району Токмака підрозділи з інших ділянок фронту, оскільки окупанти готуються до оборони міста.
Тим часом британська розвідка припускає, що на тлі успіху українських захисників на півдні загарбники можуть посилити наступ у напрямку Куп'янськ-Лиман. Водночас українські військові повідомляли, що росіяни намагалися сформувати ударний кулак, але їм не вистачає техніки.
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