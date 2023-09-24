Наступ ЗСУ на різних напрямках не дає РФ сформувати нові сили, - ISW

У публікації наводиться заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що відомство сформувало "резервну армію" наприкінці червня. Експерти уточнюють, що він, найімовірніше, мав на увазі серед інших формувань 25-у армію, яка в середині травня розпочала набір особового складу з Далекого Сходу.

Формування цієї 25-ї армії, ймовірно, було частиною оголошеного Шойгу наміру провести великомасштабну реструктуризацію сил до 2026 року, а використання цих сил у бойових та оборонних операціях здатне призвести до витрачання резервів, призначених для довгострокового відновлення та розширення ЗС РФ, йдеться у звіті.

"Російське військове командування, ймовірно, також не змогло зараз повністю укомплектувати або належним чином навчити 25-й полк САА", - кажуть в Інституті вивчення війни.

Як раніше уточнював начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, у незавершеній по формуванню 25-й армії РФ є близько 15 000 військовослужбовців, тоді як російські військові, як повідомляється, сподівалися набрати туди 30 000 контрактників, звертають увагу в ISW.

За оцінками українських військових, 25 дивізія САА не буде боєздатною як мінімум до 2024 року.

"Росія раніше намагалася сформувати 3-й армійський корпус влітку 2022 року як резервні сили, але восени 2022 року розгорнула і витратила більшу частину цього погано підготовленого формування, захищаючись від українського контрнаступу", - додають експерти у звіті.

Ключові висновки:

ISW тепер готова оцінити, що ЗСУ прорвали російські польові укріплення на захід від Вербового у Західній Запорізькій області.

Українські сили не подолали всі підготовлені російські оборонні позиції біля Вербового.

ЗСУ поглиблюють своє проникнення у Запорізьку область та атакують Новопрокопівку - прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного.

Українські військові заявили, що контрнаступ триватиме взимку.

Контрнаступ ЗСУ на заході Запорізької області, ймовірно, знищив російську 810 бригаду морської піхоти (Чорноморський флот).

Високопосадовець прямо підтвердив, що мета України в Бахмуті - скувати російські війська. Тримання ЗСУ російських військ у Бахмуті може послабити тиск на лінію фронту у Куп'янську.

Глава української розвідки заявив, що внаслідок удару Сил оборони 22 вересня по штабу командування Чорноморського флоту РФ (ЧФ) в окупованому Севастополі поранення отримали високопоставлені російські командири.

Війська РФ у ніч з 22 на 23 вересня завдали серії ракетних та безпілотних ударів по Україні.

Окупаційний "губернатор" Запорізької області Євген Балицький призначив колишнього голову Роскосмосу та ультранаціоналіста Дмитра Рогозіна "сенатором" Ради Федерації від окупованої частини Запорізької області України.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що військові РФ мають знову ввести до складу військових офіцерів з політичних питань (замполітів) для розв'язання проблем військових з політичною та ідеологічною прихильністю - проблеми, яку російські військові "мислителі" виявили у вересні 2018 року.

Розрізнені контингенти ПВК "Вагнера", які, як повідомляється, повертаються воювати в Україну, швидше за все, незначно вплинуть на бойові можливості РФ, не забезпечивши повного набору ефективності, який "вагнерівці" мали як унітарна організація під керівництвом Євгена Пригожина та засновника угруповання Дмитра Уткіна.

Війська РФ вели наступальні операції на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка - Донецьк, на заході Донецької області, на заході Донецької та східної межі Запорізької області, на заході Запорізької області, але не досягли успіху 23 вересня.

Повідомляється, що російська влада розкрадає кошти з військових об'єктів поблизу кордону з Україною.

Російські урядові програми продовжують насильно депортувати дітей з окупованої частини України до РФ.

Просування ЗСУ під Бахмутом та на півдні

Бійці ЗСУ продовжують наступальні дії у Бахмутському напрямку, і вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Як зазначив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, це значно ускладнило логістику російських військ.

Як повідомили у Генеральному штабі 23 вересня, наші захисники також продовжують наступ у районі Вербового Запорізької області, і витісняють противника із зайнятих ними позицій.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що найбільший прорив у цьому контрнаступі буде тоді, коли бійці ЗСУ дійдуть хоча б до Токмака Запорізької області.

У військовій розвідці Естонії повідомляють, що РФ перекинула до району Токмака підрозділи з інших ділянок фронту, оскільки окупанти готуються до оборони міста.

Тим часом британська розвідка припускає, що на тлі успіху українських захисників на півдні загарбники можуть посилити наступ у напрямку Куп'янськ-Лиман. Водночас українські військові повідомляли, що росіяни намагалися сформувати ударний кулак, але їм не вистачає техніки.