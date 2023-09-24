Наступление ЗСУ на разных направлениях не дает РФ сформировать новые силы, - ISW

Одновременные контрнаступательные действия украинских военных в районе Бахмута и на юге страны не дают российским захватчикам сформировать дополнительные силы, так как оккупанты вынуждены перераспределять свои новые резервы для попыток сдержать продвижение ВСУ.
К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
В публикации приводится заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что ведомство сформировало "резервную армию" в конце июня. Эксперты уточняют, что он, скорее всего, имел в виду среди других формирований 25-ю армию, которая в середине мая начала набор личного состава с Дальнего Востока.
Формирование этой 25-й армии, вероятно, было частью объявленного Шойгу намерения провести крупномасштабную реструктуризацию сил к 2026 году, а использование этих сил в боевых и оборонительных операциях способно привести к расходованию резервов, предназначенных для долгосрочного восстановления и расширения ВС РФ, говорится в отчете.
"Российское военное командование, вероятно, также не смогло в настоящее время полностью укомплектовать или должным образом обучить 25-й полк САА", - говорят в Институте изучения войны.
Как ранее уточнял начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, в незавершенной по формированию 25-й армии РФ имеется около 15 000 военнослужащих, тогда как российские военные, как сообщается, надеялись набрать туда 30 000 контрактников, обращают внимание в ISW.
По оценкам украинских военных, 25-я дивизия САА не будет боеспособной как минимум до 2024 года.
"Россия ранее пыталась сформировать 3-й армейский корпус летом 2022 года в качестве резервных сил, но осенью 2022 года развернула и израсходовала большую часть этого плохо подготовленного формирования, защищаясь от украинского контрнаступления", - добавляют эксперты в отчете.
Бойцы ВСУ продолжают наступательные действия в Бахмутском направлении, и уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Как отметил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, это значительно усложнило логистику российских войск.
Как сообщили в Генеральном штабе 23 сентября, наши защитники также продолжают наступление в районе Вербового Запорожской области, и вытесняют противника с занятых ими позиций.
Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что наибольший прорыв в этом контрнаступлении будет тогда, когда бойцы ВСУ дойдут хотя бы до Токмака Запорожской области.
В военной разведке Эстонии сообщают, что РФ перебросила в район Токмака подразделения с других участков фронта, так как оккупанты готовятся к обороне города.
Между тем британская разведка предполагает, что на фоне успеха украинских защитников на юге захватчики могут усилить наступление в направлении Купянск-Лиман. В то же время украинские военные сообщали, что россияне пытались сформировать ударный кулак, но им не хватает техники.
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