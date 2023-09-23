ЗСУ продовжують наступ в районі Вербового, - Генштаб

Українські військові продовжують наступ в районі Вербового Запорізької області. ЗСУ витісняють противника з зайнятих ними позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"На Запорізькому напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію в районі Вербового Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій, закріпляються на зайнятих рубежах", - повідомили в Генштабі.

В штабі також повідомили, що противник завдав авіаційного удару поблизу Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема:

Червоне,

Залізничне,

Гуляйполе,

Новоандріївка,

Щербаки,

Кам'янське Запорізької області.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, влітку українські військові почали наступальні дії на сході та півдні України, які продовжуються до сьогодні. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка поблизу Бахмута. До цього український прапор підняли над населеним пунктом Роботине на півдні.

У понеділок, 18 вересня, в Міністерстві оборони України заявляли, що з початку наступу на південному напрямку українські війська вже звільнили 260 квадратних кілометрів території.

Проте, як заявляв командувач Тарнавський, найбільший прорив в цьому контрнаступі буде тоді, коли ЗСУ дійдуть хоча б до міста Токмак.

Своєю чергою керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна повідомив, що днями українські військові знайшли слабку ділянку та прорвали лінію оборони окупантів поблизу населеного пункту Вербове.

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