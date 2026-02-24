Наступ ЗСУ на півдні: аналітики назвали звільнені населені пункти

Зазначається, що геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 лютого, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Вербового.

Окрім того, відеозаписи, опубліковані 22 лютого, показують українського військовослужбовця, який діє у північно-західній частині Тернуватого. Експерти ISW не виявили візуальних доказів того, що росіяни утримують позиції у Тернуватому з 6 лютого 2026 року.

За оцінками ISW, українські війська нещодавно звільнили Андріївку, Остапівське, Піщане, Нечаївку, Радісне та Нове Запоріжжя. Окрім того, аналітики не спостерігали візуальних доказів присутності військ РФ в жодному з цих населених пунктів протягом понад двох тижнів.

Наступ ЗСУ на півдні

У середині лютого так звані "воєнкори" у РФ поширили інформацію про нібито контрнаступ ЗСУ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас у Силах оборони Півдня роз’яснили, якою насправді є обстановка на цій ділянці фронту.

Пізніше, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові деокупували приблизно 300 квадратних кілометрів території на півдні.