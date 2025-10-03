Наступ ЗСУ у Курській області: щонайменше 60 російських строковиків загинули

Під час наступу ЗСУ в Курській області улітку та восени 2024 року загинули як щонайменше 60 російських строковиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Важные истории".
Як пише видання, майже половина російських строковиків загинула впродовж перших семи днів після початку наступу ЗСУ 6 серпня 2024 року.
За вересень, за підрахунками видання, загинули ще щонайменше 20 строковиків.
Загинули призовники з 34 російських регіонів, у тому числі:
Ще понад 60 строковиків можуть вважатися зниклими безвісти в Курській області.
Нагадаємо, сили спеціальних операцій ЗСУ у серпні знищили "Іскандери" 448-ї ракетної бригади збройних сил Росії у Курській області.
А нещодавно бійці одного з підрозділів провели успішну спецоперацію поблизу кордону з Росією, не дозволивши загарбникам укріпитися на нових позиціях.