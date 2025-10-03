Наступление ВСУ в Курской области: по меньшей мере 60 российских срочников погибли

Битва за Курскую область

Как пишет издание, почти половина российских срочников погибла в течение первых семи дней после начала наступления ВСУ 6 августа 2024 года.

За сентябрь, по подсчетам издания, погибли еще по меньшей мере 20 срочников.

Погибли призывники из 34 российских регионов, в том числе:

по пять - из Краснодарского и Красноярского краев,

четыре - из Алтайского края,

по трое - из Ямало-Ненецкого автономного округа, Коми, Бурятии и Дагестана.

Еще более 60 срочников могут считаться пропавшими без вести в Курской области.