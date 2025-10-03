RU

Наступление ВСУ в Курской области: по меньшей мере 60 российских срочников погибли

Иллюстративное фото: стало известно сколько погибло российских срочников в Курской области (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Во время наступления ВСУ в Курской области летом и осенью 2024 года погибли как минимум 60 российских срочников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Важные истории".

Битва за Курскую область

Как пишет издание, почти половина российских срочников погибла в течение первых семи дней после начала наступления ВСУ 6 августа 2024 года.

За сентябрь, по подсчетам издания, погибли еще по меньшей мере 20 срочников.

Погибли призывники из 34 российских регионов, в том числе:

  • по пять - из Краснодарского и Красноярского краев,
  • четыре - из Алтайского края,
  • по трое - из Ямало-Ненецкого автономного округа, Коми, Бурятии и Дагестана.

Еще более 60 срочников могут считаться пропавшими без вести в Курской области.

 

 

Напомним, силы специальных операций ВСУ в августе уничтожили "Искандеры" 448-й ракетной бригады вооруженных сил России в Курской области.

А недавно бойцы одного из подразделений провели успешную спецоперацию вблизи границы с Россией, не позволив захватчикам укрепиться на новых позициях.

