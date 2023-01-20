Наступ з території Білорусі може початися в кінці 2023 року, - ISW

Загроза наступу з території Білорусі залишається, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше осені 2023 року.
Аналітики зазначають, що активність російських військ в Білорусі вказує на те, що наступ на початку 2023 року є малоймовірним, тоді як восени ця загроза виглядає більш серйозною.
"Поточна оцінка Найнебезпечнішого плану дій (MDCOA) – це напад Росії на Україну з території Білорусі наприкінці 2023 року. Це не просто відтермінування часових рамок для попереднього MDCOA. Це абсолютно новий MDCOA, оскільки він відбуватиметься за інших обставин", - заявляють в ISW.
За думкою аналітиків, до того часу Росія завершить щорічний призовний цикл осіннього 2022 року та перебуватиме в циклі весняного 2023 року, а до осені 2023 року, цілком можливо, завершить один або кілька додаткових призовів у запас. Відкладений термін для цього плану дій може дозволити Росії достатньо підготувати військову промисловість, щоб забезпечити більшу частку необхідних матеріалів для відновлення вторгнення з Білорусі, ніж Росія може забезпечити цієї зими.
Ключові висновки
- Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським національним керівництвом - діяльність, яка може створити умови для російського нападу на Україну з Білорусі, хоча не обов’язково і не в найближчі тижні.
- Новий напад Росії на Україну з боку Білорусі на початку 2023 року виглядає менш імовірним, враховуючи нинішню військову активність Росії в Білорусі, хоча напад з боку Білорусі наприкінці 2023 року виглядає більш правдоподібним.
- Російські ультранаціоналістичні "воєнкори" продовжують критикувати ідею російських військ напасти на Україну з Білорусі.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров критикував Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), підкреслюючи нездійсненність підтримки Кремлем третьої угоди мінського типу.
- Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, створюючи Білорусь як суверенну державу в Союзній державі, де домінує Росія.
- Кремль продовжує фальшиво поширювати наратив про ескалацію війни, якщо Україна отримає зброю, здатну завдати ударів по російських військах в окупованому Криму.
- Екстремістський союзник Кремля знову запровадив риторику про ядерну ескалацію, щоб відлякати західних політиків від надання додаткової військової допомоги Україні.
- Президент Росії Володимир Путін все більше стає на бік ворогів власника групи "Вагнера" Євгена Пригожина, ймовірно, намагаючись зменшити вплив Пригожина в Росії.
- Постійне використання Пригожиним заявленого тактичного успіху групи "Вагнера" для підвищення свого становища, ймовірно, поглиблює конфлікт із Міністерством оборони (МО) Росії за вплив у російському інформаційному просторі.
- Начальник Генерального штабу російського генштабу генерал армії Валерій Герасимов, можливо, офіційно заявив, що група "Вагнера" не належить до структури збройних сил Росії і що російські військові не співпрацюють з "Вагнером", незважаючи на численні докази протилежного.
- Повідомляється, що українські війська продовжували контрнаступальні операції поблизу Сватового, а російські сили проводили обмежені контратаки біля Кремінної.
- Російські джерела стверджували, що російські війська захопили Кліщіївку в ході російських наступальних операцій навколо Соледара, Бахмута та Авдіївки.
- Російські джерела стверджували, що російські війська вели локалізовані наступальні дії в Запорізькій області.
- Повідомляється, що російські чиновники продовжують підготовку до другої хвилі мобілізації.
- Можливо, українські партизани здійснили обстріл із СВУ в Запорізькій області.