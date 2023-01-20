Наступление с территории Беларуси может начаться в конце 2023 года, - ISW

Угроза наступления с территории Белоруссии остается, но, вероятно, россияне начнут ее не раньше осени 2023 года.

Аналитики отмечают, что активность российских войск в Беларуси указывает на то, что наступление в начале 2023 года маловероятно, тогда как осенью эта угроза выглядит более серьезной.

"Текущая оценка Опаснейшего плана действий (MDCOA) - это нападение России на Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Это не просто отсрочка временных рамок для предыдущего MDCOA. Это совершенно новый MDCOA, поскольку он будет происходить при других обстоятельствах", - заявляют в ISW.

По мнению аналитиков, к тому времени Россия завершит ежегодный призывной цикл осеннего 2022 года и будет находиться в цикле весеннего 2023 года, а к осени 2023 года вполне возможно завершит один или несколько дополнительных призывов в запас. Отложенный срок для этого плана действий может позволить России достаточно подготовить военную промышленность, чтобы обеспечить большую долю необходимых материалов для возобновления вторжения из Беларуси, чем Россия может обеспечить этой зимой.

Ключевые выводы