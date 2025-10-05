UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Наступ росіян "забуксував": Сили оборони зупинили просування на Дніпропетровщині

Фото: ЗСУ зупинили ворожий наступ у Дніпропетровській області (www.facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Українські захисники проводять контрзаходи на Дніпропетровщині. Минулої доби російським загарбникам не вдалося просунутись в області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону.

За його словами, на Дніпропетровщині вживаються контрзаходи - просувань російських окупантів за суботу, 4 жовтня, не зафіксовано.

Водночас Шаповал повідомив, що РФ завдала два авіаудари 250-ми фугасними авіаційними бомбами (ФАБ) в районі Синельниківський району.

Бойові дії на Дніпропетровщині

Нещодавно окупанти зробили заяву та виклали у мережу пропагандистське відео про нібито захоплення населеного пункту Вербове у Дніпропетровській області. Однак ця інформація не є правдивою.

Командування 110-ї окремої механізованої бригади повідомило, що у Вербове проникла диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) росіян. Вона мала на меті зняти постановочне відео з встановленням прапора.

Окупантів було знищено і на теперішній час Вербове перебуває під контролем 110-ї ОМБр.

Нагадаємо, перед цим росіяни заявляли про нібито захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині. Проте і ця інформація не є правдивою.

Однак РФ все ж вдалося окупувати п’ять сіл на Дніпропетровщині: Новогеоргіївку, Запорізьке, Січневе (Январське), Маліївку та Ворону.

Наразі Сили оборони утримують позиції ще в семи населених пунктах, де тривають активні бойові дії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДніпропетровська областьОкупанти