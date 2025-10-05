RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Наступление россиян "забуксовало": Силы обороны остановили продвижение на Днепропетровщине

Фото: ВСУ остановили враждебное наступление в Днепропетровской области (www.facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинские защитники проводят контрмеры на Днепропетровщине. За прошедшие сутки российским захватчикам не удалось продвинуться в области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил сообщил офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона.

По его словам, на Днепропетровщине принимаются контрмеры - продвижений российских оккупантов за субботу, 4 октября, не зафиксировано.

В то же время Шаповал сообщил, что РФ нанесла два авиаудара 250-ми фугасными авиационными бомбами (ФАБ) в районе Синельниковского района.

 

Боевые действия на Днепропетровщине

Недавно оккупанты сделали заявление и выложили в сеть пропагандистское видео о якобы захвате населенного пункта Вербове в Днепропетровской области. Однако эта информация не является правдивой.

Командование 110-й отдельной механизированной бригады сообщило, что в Вербове проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) россиян. Ее целью было снять постановочное видео с установлением флага.

Оккупанты были уничтожены и в настоящее время Вербове находится под контролем 110-й ОМБр.

Напомним, перед этим россияне заявляли о якобы захвате села Калиновское на Днепропетровщине. Однако и эта информация не является правдивой.

Однако РФ все же удалось оккупировать пять сел на Днепропетровщине: Новогеоргиевку, Запорожское, Сичневое (Январское), Малиевку и Ворону.

Сейчас Силы обороны удерживают позиции еще в семи населенных пунктах, где продолжаются активные боевые действия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьОккупанты